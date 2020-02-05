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رقم الخبر: 275347 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 17:16 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
تقرير مصور

قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب

استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاربعاء ألالاف من مختلف فئات ابناء الشعب تزامنا مع ايام الله عشرة الفجر المباركة الذكرى السنوية الواحد والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

أفادت الوفاق

قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعبقائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعبقائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعبقائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعبقائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعبقائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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