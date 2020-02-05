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|رقم الخبر: 275347
|تاريخ النشر: شباط 05, 2020
|الوقت: 17:16
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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تقرير مصور
قائد الثورة يستقبل حشودا غفيرة من ابناء الشعب
استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاربعاء ألالاف من مختلف فئات ابناء الشعب تزامنا مع ايام الله عشرة الفجر المباركة الذكرى السنوية الواحد والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.
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