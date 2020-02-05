قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية في تغريدة عبر صفحته الخاصة على تويتر ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استخدم لفظ "القدس الشريف" خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان سيدعباس موسوي كتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على تويتر ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استخدم لفظ "القدس الشريف" وليس لفظ "القدس الشرقية !" خلال اتصاله الهاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكانت وكالة "معا" الاخبارية اعلنت ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

واوردت الوكالة: ان "وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، اكد موقف إيران الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

واكد وزير الخارجية الإيراني، دعم طهران للجهود المبذولة في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، اطلع الرئيس محمود عباس ، وزير الخارجية الإيراني، على موقف السلطة الرافض لهذه الصفقة الأميركية، وتحركاتها السياسية في المرحلة القادمة، من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاطها، كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى انه سيتم إرسال وفد إلى غزة لعقد اجتماع مع الفصائل الفلسطينية بهذا الخصوص.