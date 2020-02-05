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رقم الخبر: 275345 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 15:57 الاقسام: دوليات  
بوتين يربط السلام في العالم بالعلاقات المستقرة بين روسيا وأمريكا

بوتين يربط السلام في العالم بالعلاقات المستقرة بين روسيا وأمريكا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن أسفه لازدياد التهديد الإرهابي في العالم، وكذلك ازدياد النزاعات الإقليمية وعدم استقرار نظام مراقبة التسلح.
وقال بوتين خلال استلام أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب لدى روسيا: "السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة واستقرارهما وإمكانية التنبؤ بهما. ونحن مقتنعون بأن هذه العلاقات يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما".
وأضاف: "نحن على استعداد لإجراء حوار بناء مع الجانب الأمريكي، بما في ذلك في مجال مراقبة حد التسلح والاستقرار الاستراتيجي، في الحرب ضد الإرهاب والتسوية السلمية للأزمات الإقليمية".
في سياق آخر، أشار بوتين أن مستوى العلاقات مع الصين لم يسبق له مثيل، مؤكدا أن التعاون الآن على مستوى عال في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري التقني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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