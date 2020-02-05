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رقم الخبر: 275339 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 15:25 الاقسام: دوليات  
التوصل الى دواء فعال لعلاج كورونا.. و900مصاب غادروا المشافي في الصين

التوصل الى دواء فعال لعلاج كورونا.. و900مصاب غادروا المشافي في الصين

أعلن التلفزيون الصيني اليوم الاربعاء 5/2/2020 ان فريق البحث في جامعة "زيجيانغ" توصل إلى دواء فعال نجح في التجربة شرق البلاد لعلاج مصابي فيروس كورونا.
وكانت السلطات الصحية الصينية،  قالت اليوم ، أن ما مجموعه 892 مريضا مصابين بفيروس "كورونا" الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، إن 262 شخصا خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصا في إقليم هوبي.
وفي حين اعلنت اللجنة ان عدد الوفيات إثر انتشار فيروس "كورونا" الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.
وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا" الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر "فرصة سانحة" لوقف تفشيه.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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