سوق رضا يقع في شارع قريب من عتبة الإمام الرضا (عليه السلام) يحمل نفس هذا الاسم على مقربة من ساحة بيت المقدس المسماة قديماً " فلكه آب " وهو يعد أشهر وأكبر أسواق مدينة مشهد المقدسة ونظراً لكثرة الزحام فيه وقربه من مرقد الإمام فإن أسعار البضائع فيه ليست باهضة الثمن، ولكن رغم ذلك فهو محط أنظار غالبية الزائرين والمبتضعين الذين يجدون فيه كل ما يحتاجون إليه من هدايا يقتنونها لأهلهم واصحابهم عند عودتهم إلى ديارهم.

هذا السوق الكبير عبارة عن ممر طويل من طابقين، طابقه الأول يتضمن متاجر تعرض شتى أنواع السلع والبضائع من ألبسه وأغذية وألعاب أطفال ووسائل زينة وخواتيم وما إلى ذلك، في حين أن الطابق الثاني فيه ورش عمل لإنتاج بعض البضائع المحلية التي تعرض في نفس السوق للبيع.

أهم وأشهر البضائع التي تعرض للبيع في هذا السوق عبارة عن: الزعفران، البارباريس، البهارات ومطيبات الأطعمة المجففة وغير المجففة، الكرزات، العطور، السكاكر، الألبسة بشتى أنواعها، وسائل الزينة والحلي للأطفال والنساء والرجا، المسابيح والترب الرضوية وسجادات الصلاة، الأقمشة، شتى أنواع المصنوعات اليدوية.

أجمل ما في هذا السوق الحلي بجميع أنواعه ولا سيما الخواتيم المرصعة بأروع أنواع الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج والياقوت والزمرد والزبرجد، ويجد المبتضع هذه البضاعة الجميلة بشكل أكثر وفرة في الطابق الثاني لأن ورش العمل لصياغته تقع فيه.