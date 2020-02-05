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رقم الخبر: 275337 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 15:24 الاقسام: دوليات  
بعد أن رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب أمام الكونغرس

بعد أن رفض مصافحتها.. بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب أمام الكونغرس

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قامت بتمزيق نسخة من أوراق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الاتحاد. يأتي هذا بعد أن رفض الرئيس مصافحة رئيسة المجلس، فقامت بيلوسي فيما بعد بتمزيق نسخة من ملف الخطاب.
وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن بيلوسي قامت بتمزيق نسخة من الخطاب الذي منحها ترامب إياه قبل قبل الشروع في إلقائه.
كما أظهرت لقطات مصورة بثتها العديد من القنوات الأميركية والدولية، رفض الرئيس مصافحة رئيسة المجلس، فقامت بيلوسي فيما بعد بتمزيق نسخة من ملف الخطاب.
هذا والقي الرئيس ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.
وترامب، هو الرابع فقط من بين 45 رئيسا أمريكيا واجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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