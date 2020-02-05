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رقم الخبر: 275336 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 15:22 الاقسام: سياحة  
خان ميبد.. من اجمل أبراج الحمام

خان ميبد.. من اجمل أبراج الحمام

تقع أبراج الحمام "ميبد" في الجنوب الشرقي لمدينة ميبد وهي عبارة عن ابراج خاصة لتربية الحمام ويطلق عليها أيضا خان الحمام.كانت هذه الأبراج تستخدم سابقا لجمع مخلفات الحمام لاستخدامها تاليا كسماد طبيعي للزراعة.

منذ الأزمنة القديمة كان سماد الطيور يستخدم في دباغة الجلود وصناعة البارود .

من اجل لحوم وسماد الطيور كانت تبنى هذه الأبراج أيضا.أكثر ابراج الطيور كانت تقام في اصفهان ويزد حيث يوجد في يزد اجمل أبراج الحمام في مدينة ميبد .

 

برج الحمام في يزدبرج الحمام في يزد
برج الحمام في يزدبرج الحمام في يزد
برج الحمام في يزدبرج الحمام في يزد
برج الحمام في يزدبرج الحمام في يزد
برج الحمام في يزدبرج الحمام في يزد
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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