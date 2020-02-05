مرصد مراغة في آذربايجان الشرقية كان واحداً من أكبر وأشهر المراصد الإسلامية في العالم بأدوات رصد عالية الدقة، تتعلق بالفترة التي سبقت اختراع التلسكوب. تم إنشاء المبنى من قبل خواجة نصير الدين الطوسي بأمر الفيلسوف عالم الرياضيات والفلكي العظيم للإيلخاني وقيادة هولاكو خان على تل في مراغة الغربية.

ويتم تحديد مواقع النجوم وجودة حركاتها في هذا الموقع. توجد 17 وحدة معمارية على تل المرصد أحدها مرتبط بالتركيب بعد تدمير المرصد والباقي عبارة عن وحدات تشكل مجمع مراغة العلمي بجانب بعضها البعض.

توجد أجزاء مختلفة في هذا المجمع: الأبراج المركزية المرصودة والوحدات الفلكية التابعة، والمساحة الداخلية لهذا البرج الأسطواني الذي يتكون من ممر وست غرف فيها أربع قاعات مستطيلة غير هندسية وغرفتين أخريين في الشمال والجنوب وخمس غرف أخرى وحدات مستديرة حول البرج تستخدم كل منها بشكل مباشر في البحوث الفلكية، ومدرسة لتدريب الباحثين الشباب في مجالات مختلفة مثل علم الفلك، والضوء، والرياضيات، والفيزياء والهندسة، والمكتبة التي تحتوي على 4000 كتاب، وإقامة الأساتذة والباحثين، وورشة عمل الصب في هذا المجمع.

تحتوي المواد المستخدمة في البرج على أحجار وحجارة أنقاض وحجر منحوت للواجهة الخارجية والداخلية وحجارة منحوتة كبيرة للمدخل وأبراج من الطوب بثلاثة أحجام مختلفة: الملاط والجص والبلاط المزجج الكبير بثلاثة تصميمات وأنواع مختلفة الحجارة والطوب الزخرفية.

لسوء الحظ، لم يبق سوى أساس الأجزاء المرصدية المختلفة وجزء من السدس الحجري. تم بناء القبة أعلاه في السنوات الأخيرة لحماية بقايا هذا المجمع القيم.