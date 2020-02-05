"زارج" في يزد.. اطول قناة مائية في إيران واحدة من اقدم واروع القنوات المائية في العالم والتي تقع في محافظة يزد، يصل طولها الى ١٢٠ كيلومترا وتقوم بتغذية 2115 بئرا، تعتبر قناة زارج هي القناة الأطول في إيران والثالثة والعشرين على مستوى العالم وقد تم ادراجها على انها ارث تاريخي في ايران.