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رقم الخبر: 275334 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 15:08 الاقسام: سياحة  
"زارج" في يزد.. اطول قناة مائية في إيران

"زارج" في يزد.. اطول قناة مائية في إيران

واحدة من اقدم واروع القنوات المائية في العالم والتي تقع في محافظة يزد، يصل طولها الى ١٢٠ كيلومترا وتقوم بتغذية 2115 بئرا، تعتبر قناة زارج هي القناة الأطول في إيران والثالثة والعشرين على مستوى العالم وقد تم ادراجها على انها ارث تاريخي في ايران.

يعود تاريخ هذه القناة الى قبل ثلاثة آلاف عام كما تقول التخمينات وبسبب انها أنشئت قبل الاسلام في أثناء الوجود الزرادشتي فإن بعض آبارها مصمم بشكل مربع كما كان متداولا في تلك الأيام، يمكن أن تعد هذه القناة على أنها من الروائع في العالم لأن طولها الأصلي مع تفرعاتها حوالي 80 كيلومترا.

 

قناة زارج في يزدقناة زارج في يزد
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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