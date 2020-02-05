تعتبر منطقة بستانك المحمية في الوادي مكاناً مغطى إلى حد كبير بالغابات والمياه والجبال الواقعة في سد داورزن ذي المياه. بستانك هو وادي خصب وجميل، وهو جزء من جبال زاغروس المركزية في الشرق يؤدي إلى جبل دينا والمعروف باسم (الجنة المفقودة) بسبب منطقته الطبيعية الجميلة والملفتة للنظر. بستانك يتمتع بسمعة محلية وإقليمية وكان المنطقة الصيفية لأجزاء كامفيروز وبيزا.

الظروف المناخية المواتية، الشلالات الطبيعية المنخفضة والمياه الوفيرة التي تتدفق من ينابيع الجبال في الوديان، تشكل الأساس للوادي، الذي يعتبر موطن مختلف أنواع النباتات، وكذلك الأنواع الحيوانية الخاصة بالمنطقة. الموقع الجغرافي لهذه المنطقة الطبيعية وموقعها في الطرق الشمالية والشمالية الغربية للمحافظة وإمكانية الاتصال بنصب برسيبوليس ونقش رستم وباسارجادي، من جهة، والمناظر الطبيعية الطبيعية لشلال مارجون وبوراق بوراك من ناحية أخرى، فإن وسائل الراحة في الجنة المفقودة هي الامتيازات الخاصة في هذا المجال. هناك قرية أخرى تعرف باسم دشتك وهي واحدة من المناطق السياحية الأخرى في هذا المجال.