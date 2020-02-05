قلعة والي في ايلام.. عمارة تاريخية تعود الى العهد القاجاري تعد قلعة والي واحدة من أهم المباني التاريخية المرتبطة بعصر القاجار في إيلام، والتي بناها غلام رضا خان والي على تل تشوكاميراك في عام 1326 هـ. في الواقع، تم استخدام هذا المبنى من قبل مأمور في الصيف.