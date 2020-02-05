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رقم الخبر: 275332 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 15:05 الاقسام: سياحة  
قلعة والي في ايلام.. عمارة تاريخية تعود الى العهد القاجاري

قلعة والي في ايلام.. عمارة تاريخية تعود الى العهد القاجاري

تعد قلعة والي واحدة من أهم المباني التاريخية المرتبطة بعصر القاجار في إيلام، والتي بناها غلام رضا خان والي على تل تشوكاميراك في عام 1326 هـ. في الواقع، تم استخدام هذا المبنى من قبل مأمور في الصيف.

تتميز القلعة بواجهة جنوبية شبه منحرفة بأجزاء مختلفة مثل الحريم والكوة وغرفة المرآة وسجن تحت الأرض وثلاثة مداخل في الشرق والغرب والجنوب، ويقع المدخل الرئيسي في الجزء الجنوبي والمداخل الأخرى خاصة .

الحجر والجص والبلاط والخشب هي المواد المستخدمة في الهندسة المعمارية لهذا المبنى. المبنى دمر في الحرب المفروضة بين إيران والعراق وقامت إدارة التراث الثقافي في إيلام بإحياء هذا المبنى منذ عام 1367. تم تغيير استخدام هذا المبنى إلى متحف إيلام الإثنوغرافي من عام 1385.

 

قلعة والي في ايلامقلعة والي في ايلام
قلعة والي في ايلامقلعة والي في ايلام
قلعة والي في ايلامقلعة والي في ايلام
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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