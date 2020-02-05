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رقم الخبر: 275331
تاريخ النشر: شباط 05, 2020
الوقت: 14:49
الاقسام: سياحة
ايران في صور
منتجع «دربند» في شمال طهران
دربند
دربند
الکلمات المفتاحية
ايران
دربند
طهران
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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