تشكلت بحيرة الملح او حوض سلطان نتيجة لتشييد طريق طهران قم في عام 1883. تقع هذه البحيرة في الشمال الشرقي من مدينة قم. تحدها سلسلة جبال البرز من الشمال بجانب مناظر مختلفة ومدهشة ومواقع سياحية في محافظة قم في مواسم وأوقات مختلفة.

هناك سد داخل البحيرة يمنع السيارات من الغرق في المستنقع واستخدام المستنقعات المالحة. وفقًا لمياه المدخلات وهطول الأمطار ، فإن مدى وتكوين البحيرة يتقلبان باستمرار في مواسم مختلفة من السنة. يبدأ جمع الملح في أوائل الصيف بسبب ارتفاع طبقة الملح في المنطقة الجنوبية من البحيرة. تشكلت هذه البحيرة من فتحتين منفصلتين. تُعرف الثقوب الغربية باسم حوض سلطان المتصلة ببعضها البعض عن طريق الدفق.



