  • الأربعاء ١٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275330 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:48 الاقسام: سياحة  
مواقع سياحية في قم المقدسة.. بحيرة الملح او "حوض سلطان"

مواقع سياحية في قم المقدسة.. بحيرة الملح او "حوض سلطان"

تشكلت بحيرة الملح او حوض سلطان نتيجة لتشييد طريق طهران قم في عام 1883. تقع هذه البحيرة في الشمال الشرقي من مدينة قم. تحدها سلسلة جبال البرز من الشمال بجانب مناظر مختلفة ومدهشة ومواقع سياحية في محافظة قم في مواسم وأوقات مختلفة.

هناك سد داخل البحيرة يمنع السيارات من الغرق في المستنقع واستخدام المستنقعات المالحة. وفقًا لمياه المدخلات وهطول الأمطار ، فإن مدى وتكوين البحيرة يتقلبان باستمرار في مواسم مختلفة من السنة. يبدأ جمع الملح في أوائل الصيف بسبب ارتفاع طبقة الملح في المنطقة الجنوبية من البحيرة. تشكلت هذه البحيرة من فتحتين منفصلتين. تُعرف الثقوب الغربية باسم حوض سلطان المتصلة ببعضها البعض عن طريق الدفق.


 

 

بحيرة الملح في قمبحيرة الملح في قم
بحيرة الملح في قمبحيرة الملح في قم
بحيرة الملح في قمبحيرة الملح في قم
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2309 sec