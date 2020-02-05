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|للمزید
|رقم الخبر: 275329
|تاريخ النشر: شباط 05, 2020
|الوقت: 14:46
|الاقسام: سياحة
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حمام خان.. البيت الدافىء في يزد
حمام خان او المعروف بالبيت الدافئ (نور) تم بناؤه بواسطة محمد تقي خان حاكم يزد عام 1212 هجري شمسي بالقرب من دوار خان و بجانب مجموعة خان يزد.
يقع الحمام في مساحة تقدر 1170 مترا مربعا ومساحة بنائه تبلغ 900 متر تتضمن أقساماً مختلفة غرفة المعيشة والمحاسبة وغرفة رئيس الحمام و يستخدم الحمام الان كقهوة تقليدية بالاضافة الى مطعم يقدم الوجبات التقليدية الخاصة بمدينة يزد.
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