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رقم الخبر: 275329 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:46 الاقسام: سياحة  
حمام خان.. البيت الدافىء في يزد

حمام خان.. البيت الدافىء في يزد

حمام خان او المعروف بالبيت الدافئ (نور) تم بناؤه بواسطة محمد تقي خان حاكم يزد عام 1212 هجري شمسي بالقرب من دوار خان و بجانب مجموعة خان يزد.

 يقع الحمام في مساحة تقدر 1170 مترا مربعا ومساحة بنائه تبلغ 900 متر تتضمن أقساماً مختلفة غرفة المعيشة والمحاسبة وغرفة رئيس الحمام و يستخدم الحمام الان كقهوة تقليدية بالاضافة الى مطعم يقدم الوجبات التقليدية الخاصة بمدينة يزد.


 

 

حمام خانحمام خان
حمام خانحمام خان
حمام خانحمام خان
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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