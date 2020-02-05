حمام خان.. البيت الدافىء في يزد حمام خان او المعروف بالبيت الدافئ (نور) تم بناؤه بواسطة محمد تقي خان حاكم يزد عام 1212 هجري شمسي بالقرب من دوار خان و بجانب مجموعة خان يزد.