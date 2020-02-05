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رقم الخبر: 275328 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:45 الاقسام: سياحة  
قوس قزح.. ظاهرة جيولوجية تبهر الناظرين

قوس قزح.. ظاهرة جيولوجية تبهر الناظرين

منطقة قوس قزح تقع بالقرب من جزيرة قشم سميت باسم قوس قزح بسبب ظاهرة جيولوجية وهي مجموعة من الألوان لتشكيل صخري ومعدني ذو ظلال مختلفة من الأحمر أو الأصفر أو الأرجواني. يبدو الأمر وكأن فناناً استخدم الأرض كقماش له. جميلة مثل هذه العجائب، فمن الأفضل زيارتها في فصل الشتاء عندما تكون درجات الحرارة أخف قليلاً – وإلا، يمكن أن تكون الشمس لا ترحم من شدة الحرارة.

 

وادي قوس و قزح قشموادي قوس و قزح قشم
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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