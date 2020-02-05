منطقة قوس قزح تقع بالقرب من جزيرة قشم سميت باسم قوس قزح بسبب ظاهرة جيولوجية وهي مجموعة من الألوان لتشكيل صخري ومعدني ذو ظلال مختلفة من الأحمر أو الأصفر أو الأرجواني. يبدو الأمر وكأن فناناً استخدم الأرض كقماش له. جميلة مثل هذه العجائب، فمن الأفضل زيارتها في فصل الشتاء عندما تكون درجات الحرارة أخف قليلاً – وإلا، يمكن أن تكون الشمس لا ترحم من شدة الحرارة.