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رقم الخبر: 275327 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: سياحة  
سهولان.. ثاني أكبر كهف مائي في إيران
في محافظة (آذربايجان غربي) شمال غربي إيران

سهولان.. ثاني أكبر كهف مائي في إيران

كهف سهولان المائي هو ثاني أكبر كهف مائي في إيران بعد كهف علي صدر. يقع هذا الكهف في سلسلة جبال شاهقة وتُحاذيه اودية عميقة كثيفة الخضرة والأشجار وله مدخلان واقعان بين صخور عظيمة واشجار كبيرة. وتبلغ مساحة الكهف هكتارين اما ارتفاع سقفه عن سطح البحيرة الواقعة فيه فيبلغ 50 مترا وعمق مياهه في بعض النقاط يبلغ 30 مترا ودرجات الحرارة في داخله تختلف عن خارجه بمقدار 10 إلى 15 درجة. وقد تم تدوين هذا الكهف في قائمة الآثار الوطنية الإيرانية.

يقع هذا الكهف في محافظة (آذربايجان غربي)، شمال غرب إيران، في قرية سهولان وعلى مسافة 42 كيلومترا من مدينة مهاباد، و28 كيلومترا من مدينة بوكان حيث يقع الكهف بين هاتين المدينتين.

كان كهف سهولان المائي في الأزمنة الغابرة كان مقرا لإقامة الإنسان القديم حيث تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية فيه.

خصائص الكهف

للكهف فتحتان نحو الناحية الجنوبية كما ويتميز بأمكانية التجديف بالقارب في داخل بحيرته ذات المياه الشفافة، كما ويقع هذا الكهف في سلسلة جبال شاهقة وتحاذيه اودية عميقة كثيفة الخضرة والأشجار وله مدخلان واقعان بين صخور عظيمة واشجار كبيرة، كما يحتوي الكهف في داخله مسطحات مائية طبيعية لايمكن اجتيازها إلا بواسطة الزوارق، اما مساحات الكهف فبعضها برية يمكن اجتيازها مشياً على الاقدام. والأخرى مائية والتي يبلغ طولها 300 متر، أما المسافة البرية فيبلغ طولها 250 مترا.

 


 

 

كهف سهولانكهف سهولان
كهف سهولانكهف سهولان
كهف سهولانكهف سهولان
كهف سهولانكهف سهولان
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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