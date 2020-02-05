متحف دار آباد هو أغنى متحف طبيعي في إيران وفي أقسامه الخمسة يتم حفظ عينات من الثدييات والطيور والأسماك والزواحف والحشرات. في قسم علم الحفريات، يتم عرض الأمثلة الأولى للحياة على الأرض والحفريات المصنفة علمياً. تم تجهيز القطاعات المخصصة للتحنيط والجلد بمختبر لرؤية وتعلم تقنيات الحفاظ على الصورة الطبيعية للحيوانات. متحف دار آباد يحتوي على داري سينما، أحدهما في الداخل والآخر في الهواء الطلق، لمشاهدة الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية.

فإذا كنت من هواة المتاحف فانصحك ان تقوم اليوم بزيارة المتحف الطبيعي للحيوانات المحنطة الموجود في منطقة داراباد في طهران، ستشاهد هناك انواع مختلفة من الحيوانات المحنطة والتي تعيش في القارات الخمس وهي موجودة امامك.

تم افتتاح متحف التاريخ الطبيعي في العام 1996 في مكان كان قصرا لشمس بهلوي وكان مخصص لضيوفها والذي لم يتم استعماله مطلقا. ان هذا القصر الذي تبلغ مساحته 2500 متر بعد اجراء بعض التعديلات عليه اصبح متحفا تاريخيا طبيعيا.

يوجد في المتحف آلاف من الحيوانات ومن انواع مختلفة من الثديات، الطيور، المائيات، الزواحف، الحشرات وهي اما بشكل محنط او احياء في احواض. المتحف مكون من طابقين وبصالات مختلفة وكل واحدة منها تمثل قارة معينة، لذلك عند تجولك في المتحف سوف تقوم بجولة حول العالم لتشاهد حياة الحيوان في كل منها.

اذا قمت بزيارة المتحف الطبيعي فان هناك قسما خاصا للجيولوجيا وعلم الارض والذي يبين المراحل المختلفة لعلم الارض والعيش فيها وكذلك توجد انواع مختلفة من الصخور التي تدل على تاريخ الارض.

صالة الفراشات وانواع مختلفة منها، العناكب، العقارب، والاجمل من ذلك هو وجود مخبر التحنيط والذي يشرح ويبين كيفية التحنيط وتحت اشراف الاستاذ العالمي اين فن.

هناك اقسام في المتحف يتم عرض انواع مختلفة من الحيوانات الحية ومن جميع الاصناف، الطيور، الزواحف، البرمائيات، الثديات من فصيلة القطط الكبيرة. اما قسم المحنطات فهناك نوعان الاول الحيوانات النادرة والقليلة جدا عالميا وعلى حافة الانقراض ومنها الحمار الايراني، والنمر الاسيوي.

للذهاب الى المتحف يجب عليك الذهاب الى شارع اجودانية لتصل الى المتحف وعند مدخله هناك تمثال لتمساح كبير من عهد الجوراسيلك والذي تم تشييده في العام 2001 على يد فنانين من يزد.



