يرجع تاريخ هذا المجمع الكبير إلى العصور الساسانية والإسلامية المبكرة، وكان يستخدم في السلجوقية والصفوية وحتى في عصر القاجار. تم تشكيل هذه المدينة السرية من أجل حماية السكان من هجمة العدو في المنطقة القديمة من المدينة وتم تمديدها إلى المستوى الحالي. تم إنشاء مداخل هذا المجمع بطرق مختلفة وبأشكال مخفية بواسطة بئر أو قناة ضيقة وقصيرة في المنزل أو داخل قلعة أدوبي بجانب المدينة، والمناطق المزدحمة مثل البازار، داخل البنادق (مكان الوصول للمياه او قناة) التي تم إجراؤها تحت المنازل، والآبار داخل المساجد، والحدائق أو أينما توجد إمكانية الهروب والوصول السريع في حالة هجوم العدو المقدمة.

تم استخدام هذه الآبار ذات الصلة بالأرضيات، بالإضافة إلى حركة المرور من أجل تكييف الهواء في الطابق السفلي. فيما عدا المدخل الرئيسي، يبلغ ارتفاع الأجزاء الأخرى من Ouei حوالي الارتفاع الطبيعي للإنسان بين 170 إلى 180 سم. يتكون الجزء الداخلي من هذا المكان من عدة غرف متصلة ببعضها البعض بواسطة ممرات ضيقة ومحددة. وفي هذا المجمع أيضاً، تم إنشاء مراحيض ومكان مصباح الزيت والمنصات القصيرة في الحائط. يحتوي هذا المكان أيضاً على هيكل لمحاصرة العدو في حالة دخوله إلى الملجأ.



