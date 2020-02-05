یلتقي ناديا برسبوليس واستقلال طهران غداً الخميس، في اطار مباراة الديربي الذي يعد الاضخم في القارة الآسيوية، والتي تصادف المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

لقاء اليوم هو الـ 91 لديربي العاصمة وسيقام عصر الخميس على ستاد "آزادي" الذي يسع لاكثر من 100 الف متفرج، حيث من المرجح امتلاء المدرجات عادة.

ويتصدر برسبوليس ترتيب الدوري هذا الموسم بـ 40 نقطة، فيما يحل غريمه التقليدي استقلال في المرتبة الرابعة بـ 32 نقطة (لديه مباراة مؤجلة).