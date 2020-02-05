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رقم الخبر: 275323 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: رياضة  
الايرانية "مهتاب نبوي" تتربع على عرش "البارا تايكواندو"
و"احمد نريماني" يتصدر أول قائمة في 2020 ..

الايرانية "مهتاب نبوي" تتربع على عرش "البارا تايكواندو"

اصدر الاتحاد الدولي للباراتايكواندو أول قائمة لعام 2020 تضمنت تصدر الايرانيان (احمد نريماني ومهتاب نبوي) اوزانهما ناقص50 كغم وزائد 75 كغم على الترتيب.

فقد جاءت الايرانية مهتاب نبوي في فئة السيدات وبوزن ناقص 50 كغم بالمركز الاول حيث جمعت 110 نقطة، فيما حل الايراني احمد نريماني في وزن زائد 75 كغم بالمركز الاول لهذا الوزن، حيث جمع ما مجموعه 219.80 نقطة.

هذا وحل الايراني الاخر مهدي بهرامي آذر في وزن زائد 75 كغم بالمركز الثاني لهذا الوزن بجمعه 124 نقطة.

وحصل مهدي بوررهنما في وزن ناقص 75 كغم على المركز الثالث حيث جمع 208.12 نقطة وخطف بطاقة التأهل الى الاولمبياد.

وحل الايراني اصغر عزيزي في وزن زائد 75 كغم في المركز الرابع بحصوله على 160.48 نقطة، واخيراً جاء سعيد صادقيان بور في وزن ناقص 61 كغم بالمرتبة الثانية حيث جمع 241 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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