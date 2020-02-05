أخفق موندو دبلانتيس، صاحب فضية بطولة العالم، بفارق بسيط في تحطيم الرقم العالمي في القفز بالزانة، لكنه حقق رغم ذلك أفضل نتيجة هذا العام عندما قفز لارتفاع 6 أمتار ليفوز بالذهبية في لقاء دوسلدورف ضمن الجولة العالمية لألعاب القوى داخل القاعات الثلاثاء.

كان المتسابق السويدي الأمريكي المولد يسعى لتسجيل 6.17 متر، لكنه لمس المانع بذراعه خلال محاولته الثانية في هذا الارتفاع.

وإذا نجح دبلانتيس كان سيتفوق على المتسابق الفرنسي رينو لافيلني صاحب الرقم العالمي البالغ 6.16 مترًا، وحققه في أوكرانيا يوم 15 فبراير/شباط 2014، واحتل سام كندريكس، بطل العالم المركز الثاني، وسجل 5.80 متر.

وتحققت 5 أرقام أخرى هي الأفضل هذا العام في اللقاء الذي أقيم بألمانيا.

ونال النرويجي فيليب إنجبريجتسن ذهبية سباق 1500 متر في 3 دقائق و36.32 ثانية، بينما فازت بياتريس تشيبكويتش، صاحبة الرقم العالمي في سباق 3 آلاف متر موانع، بسباق 1500 متر للسيدات في 4 دقائق و02.09 ثانية وهو رقم قياسي كيني داخل القاعات.

وفي سباق 3 آلاف متر موانع، تفوق الإثيوبي سليمون باريجا على الكيني بيثويل بيرجن في المسار المستقيم النهائي لينتصر في سبع دقائق و35.71 ثانية، وتفوق الإثيوبي جيتنت ويل على بيرجن لينتزع المركز الثاني.

وحقق الكرواتي فيليب ميهاليفيتش ذهبية دفع الجلة مسجلا 21.52 متر وهو رقم قياسي وطني وفازت الألمانية نيل إيكارت بالوثب الثلاثي للسيدات وحققت 14.17 متر.