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رقم الخبر: 275320 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
سانت لويس يهزم كارولاينا بدوري هوكي الجليد

سانت لويس يهزم كارولاينا بدوري هوكي الجليد

أحرز كل من برايدن شين، وزاك سانفورد، هدفين، ليفوز سانت لويس بلوز متصدر القسم الغربي (6-3) على كارولاينا هوريكانز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، مساء الثلاثاء.

كما سجل سامي بليز وكولتون بارايكو لصالح بلوز الذي حصد نقاطًا على أرضه للمباراة 11 على التوالي.

وصنع رايان أورايلي، 3 أهداف، بينما أنقذ الحارس جوردان بنينجتون 25 محاولة على مرماه.

وسجل سيباستيان أهو وبروك مكجين، ومارتن نيتشاس لصالح هوريكانز، الذي خسر مباراته الخامسة على التوالي خارج ملعبه.

وفي مباريات أخرى، فاز بوسطن بروينز متصدر مجموعة الأطلسي (4-0) على فانكوفر كانوكس متصدر مجموعة المحيط الهادي، بينما تغلب واشنطن كابيتالز متصدر القسم الشرقي (4-2) على لوس أنجليس كينجز.

وتفوق نيويورك ايلاندرز (4-3) على دالاس ستارز، وفاز تامبا باي لايتنينج (4-2) على لاس فيجاس جولدن نايتس.

 
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