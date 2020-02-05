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رقم الخبر: 275319 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
أنتيتوكومبو يقود باكس لإسقاط بليكانز في دوري السلة الامريكي

أنتيتوكومبو يقود باكس لإسقاط بليكانز في دوري السلة الامريكي

سجل يانيس أنتيتوكومبو 34 نقطة، واستحوذ على 17 كرة مرتدة، ليستغل ميلووكي باكس انتفاضته في الربع الثالث، ويهزم نيو أورليانز بليكانز 120-108، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتأخر باكس في أغلب فترات النصف الأول من اللقاء، الذي أنهاه بليكانز لصالحه 61-58، قبل أن يتفوق باكس على منافسه بنتيجة 42-24 في الربع الثالث، وأحرز أنتيتوكومبو 16 نقطة خلال هذه الفترة.

وأضاف كريس ميدلتون لاعب فريق كل النجوم، 20 نقطة لصالح ميلووكي، بينما أحرز ويسلي ماثيوز 17 نقطة، وإيريك بليدسو 16 نقطة، وبروك لوبيز 12 نقطة.

وتصدر براندون إنجرام، لاعب فريق كل النجوم أيضا، لاعبي نيو أورليانز وسجل 32 نقطة، بينما أحرز الشاب زيون وليامسون 20 نقطة، وجيه.جيه ريديك 13 نقطة، ولونزو بول 11 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة.

هيوستن روكتس 125 – تشارلوت هورنتس 110

لوس انجليس ليكرز 129 – سان انطونيو سبيرز 102

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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