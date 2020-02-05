استعاد ماهي دريسديل الفائز بذهبيتين أولمبيتين، موقعه في اختيارات الفريق النيوزيلندي للتجديف، في فئة القارب الفردي بأولمبياد طوكيو، بعدما اضطر للتسابق في قوارب مختلفة خلال العامين الماضيين.

واختير دريسديل (41 عاما) اليوم الأربعاء للقارب الفردي، من أجل مسابقتين في أوروبا، ضمن منافسات كأس العالم في مايو آيار، متفوقا على روبي مانسون الذي كان يشارك في القارب الفردي منذ 2017.

وابتعد دريسديل لفترة بعد دفاعه الناجح عن لقبه الأولمبي، في ريو دي جانيرو، وحل محله مانسون في القارب الفردي.

وعاد لتشكيلة الفريق الوطني في أواخر 2017، لكنه فشل في الإطاحة بمانسون من القارب.

وسيعلن الاتحاد النيوزيلندي للتجديف تشكيلته النهائية، في العاشر من يونيو حزيران، من أجل أولمبياد طوكيو التي تقام في الفترة من 24 يوليو تموز إلى التاسع من أغسطس آب.