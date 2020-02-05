قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم إعادة آلية الدوري الممتاز بعد الضمانات التي حصلت عليها لإقامة المباريات في العاصمة وبقية المحافظات.

وقال رئيس لجنة المسابقات علي جبار في تصريحات صحفية إن اللجنة ستعيد قرعة الدوري وفق الآلية الجديدة حيث سيتم اعتماد دوري بمجموعتين بطريقة الذهاب والإياب.

وبيّن أن التأهل سيكون من نصيب صاحبي المركزين الأول والثاني بالمجموعتين لتحديد هوية بطل الدوري والوصيف.

وأوضح أن انحسار الأزمة في العراق ورغبة الأندية في استقبال المباريات والتطمينات الأمنية دفعت اللجنة لإعادة النظر في آلية الدوري، ومن ثم تغيير خارطة المسابقة.

وأشار إلى أن موعد انطلاق الدوري سيكون في 16 من الشهر الجاري، ولا توجد نية في تغيير الموعد خصوصا وأن جميع الأندية مستعدة لبدء المسابقة.