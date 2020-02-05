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رقم الخبر: 275311 تاريخ النشر: شباط 05, 2020 الوقت: 14:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لكتم العطس مخاطر أكثر مما تتوقع

لكتم العطس مخاطر أكثر مما تتوقع

يميل كثيرون إلى عدم إطلاق «العطس» إن كانوا في أماكن العمل أو في مواقع مزدحمة، تجنبا للإحراج أحيانا ومحاولة لمنع نشر عدوى البرد أحيانا أخرى، لكن علماء حذروا مؤخرا من «كتم العطسة».

 

وقال ميشائيل دييج إنك «إن حاولت كتم عطستك فإن ذلك قد يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في أنفك، أو أن يؤدي لتمزق في الأذن»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن «الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس، وإذا تم سد الأنف لكتم العطس، فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج، على سبيل المثال عن طريق الأذن، وفي هذه الحالة قد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن».

كما قد يؤدي كتم العطس إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى، مسببا الإصابة بالتهابات مؤلمة، وربما ينتج عنه أيضا نزف الأنف أو نزف بياض العين، بحسب الطبيب.

وينصح ديبج بعدم كتم العطس، مع مراعاة استخدام منديل ورقي أو حتى المرفق، منعا لانتشار الجراثيم في الهواء.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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