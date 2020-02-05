* الأمريكيون ينهبون أراض سورية جديدة ويعززون قدراتهم على سرقة النفط *دمشق تعلق على دخول القوات التركية إلى الأراضي السورية *نائب: أميركا تحاول فتح ممرات آمنة للإرهابيين على الحدود مع العراق

في عملية مباغتة، سيطرت وحدات من الجيش السوري على أحد مقاطع الأتوستراد الدولي "حلب- اللاذقية" بعد سيطرتها على بلدة النيرب شرق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطرت على بلدة النيرب بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما في المنطقة.

وأكد المصدر أن تمهيدا ناريا كثيفا مهد لسيطرة الجيش على البلدة الاستراتيجية التي تقع على الأتوستراد الدولي (M4) الواصل بين حلب عاصمة الصناعة السورية، وموانئ اللاذقية وطرطوس.

وخلال العملية، تمكنت وحدات الصورايخ في الجيش السوري عددا كبيرا من عربات التنظيمين، كما أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين.

وتشكل بلدة النيرب رأس مثلث متساوي الساقين يتوزع على رأسي قاعدته كل من مديني إدلب وأريحا، وبسيطرة الجيش السوري على النيرب، يكون قد اقترب حتى 8 كيلومترا من كليهما.

وتقع بلدة "النيرب" على الطريق الواصل بين مدينتي "أريحا" و"سراقب" ومع قطعه تكون جبهة النصرة قد فقدت أحد خطوط إمدادها الرئيسية في المنطقة.

كما واصل الجيش السوري عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتقدمه على محور سراقب بعد أن حرر قرى جوباس وسان وترنبة وقضى على آخر تجمعات المسلّحين فيها.

وخاض الجيش اشتباكات عنيفة الثلاثاء مع المجموعات المسلّحة التي كانت تنتشر على محور سراقب، فيما خاض أيضاً اشتباكات عنيفة مع المسلّحين في قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب - اللاذقية بين سراقب وأريحا.

وبتحرير بلدة ترنبة الواقعة إلى الغرب من مدينة سراقب وتجاوز الطريق الدولي حلب - اللاذقية يكون الجيش السوري قد قطع خطوط إمداد المسلّحين بين مدينتي سراقب وأريحا.

وحرر الجيش الاثنين قرى انقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات المسلّحة.

ويذكر أن الجيش سيطر على مدينة معرة النعمان كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتابع تقدمه على الطريق الدولي حلب - دمشق شمالي معرة النعمان، ليصبح بذلك على بعد 5 كيلومترات من سراقب.

من جانبه ، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن "ممارسات تركيا تشكل تناقضا صارخا مع مسار أستانة ومع اتفاقات سوتشي، ومع كل ما اتفقت عليه الدول فيما يتعلق بإنهاء الأزمة السورية".

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الـ72 للعيد الوطني لسريلانكا، علق المقداد، في تصريحات مع صحيفة "الوطن" السورية، على "دخول القوات التركية إلى داخل الأراضي السورية، قائلا: "نحن ندين أي انتهاك لاتفاق أضنة والنظام التركي لم يلتزم بهذا الاتفاق، الذي لا يسمح له بالعبور بهذه الطريقة إلى الأراضي السورية".

وأضاف: "القانون الدولي لا يتيح لأي دولة الاعتداء على دولة أخرى، ولا احتلالها والقيام بممارسات استعمارية استيطانية عليها بما في ذلك نقل الأهالي، ورفع العلم التركي وفتح مدارس تركية"، لافتا إلى أن "هذا يتناقض مع الأهداف المعلنة للنظام التركي".

وبين نائب وزير الخارجية السوري أن "ما تقوم به المجموعات المرتزقة هو بتنسيق مع النظام التركي"، لافتاً إلى أنه "على هذا النظام، أن يتوقف عن تلك الممارسات لأنها ستنعكس سلبيا على تركيا".

وشدد على أن "سوريا اليوم ليست سوريا الأمس"، مشيرا إلى أن "الجيش السوري سيستمر في زحفه لتحرير تراب الوطن من الإرهاب والاحتلال الأجنبي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الاثنين، إن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل الرد على الهجوم على قواتها في إدلب السورية

كما حذر عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار، الثلاثاء، من محاولات أميركية لفتح “ممرات آمنة” للمجاميع الإرهابية على الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لتأسيس تنظيمات جديدة في المنطقة.

وقال جوخدار في تصريح إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول تقويض الانتصارات التي حققها البلدان على التنظيمات الإرهابية من خلال فتح ممرات آمنة بشتى الطرق على الحدود السورية العراقية.

وأضاف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلق إرهاب بثوب جديد على غرار تنظيم داعش الإجرامي، محذرا من أن التحركات الأمريكية على الحدود السورية العراقية ستسهم في زعزعة امن البلدين.

بموازاة ذلك أكدت مصادر رسمية سورية وأخرى عشائرية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الجيش الأمريكي استولت على أراض تعود ملكيتها للدولة السورية بهدف توسيع مساحة سيطرتها في محيط المنشآت النفطية بالمنطقة.

وأكدت المصادر "أن "القوات الأمريكية تستمر في احتلال أراض زراعية خاصة وأخرى تتبع ملكيتها للدولة السورية، بمساندة تنظيم "قسد" التابع لها، بهدف إقامة نقاط وقواعد غير شرعية لها، على غرار قاعدة تل بيدر (القصرك) أو قاعدة (حقول الجبسة) في مدينة الشدادي أو المطار الزراعي السوري القديم بريف المالكية.

ونفت المصادر قطعا قيام أي مواطن سوري ببيع أو إيجار أراض من الأملاك الخاصة لصالح قوات الاحتلال الأمريكية.

وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية تعمل على زيادة وتوسيع نفوذها العسكري ضمن قاعدة " القصرك" غير الشرعية في تل بيدر شمالي الحسكة حيث أدخلت إليها مؤخرا 75 شاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، تم نقلها من منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

وفجر الاثنين، أدخلت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها في حقول النفط السورية في ريف محافظة الحسكة.

*طائرة مسيرة مجهولة قادمة من جهة البحر تهاجم حميميم في سوريا

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم بريف اللاذقية في سوريا، مشيرة إلى أنها كانت قادمة من جهة البحر.

وأكدت وزارة الدفاع أن صواريخ "بانتسير إس" في القاعدة الروسية دمرت هدفا بالقرب من حميميم، ولا توجد إصابات أو أضرار مادية، ولا تزال القاعدة تمارس عملها بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من الاثنين، أفاد التلفزيون السوري بأن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي سوريا أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.

*حرائق في 4 منشآت للغاز جراء قصف للتكفيريين في مدينة حمص السورية

اندلع في ساعة مبكرة، الثلاثاء، حريق جراء قصف صاروخي للتكفيريين على 4 منشآت للغاز في مدينة حمص السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قوله: إن التكفيريين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته فجر الثلاثاء ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها.