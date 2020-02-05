قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، يتعامل مع الشعب الفلسطيني باعتباره مجموعات بشرية غير مؤهلة تسكن في هذه المنطقة وعلى هامشها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان الثلاثاء: "لم يصدف أن تحدث كوشنر في أي تصريح له عن حق تقرير المصير للفلسطينيين، أو استخدم مثلا تسمية الشعب الفلسطيني أو حقوق الإنسان الفلسطيني ... بما يؤكد أن كوشنر يتعامل مع الشعب الفلسطيني وينظر له كمجموعات بشرية تسكن في هذه المنطقة وعلى هامشها".

وأشارت إلى أن كوشنر يفترض أن الفلسطينيين "يجب حجزهم في معتقلات كبيرة حتى يتم تدريبهم وإعادة تثقيفهم وإعادة تأهيلهم حتى يصلوا لمصاف الشعوب الأخرى الإنسانية المتحضرة، وكأننا وفقًا لتصوراته في مراتب متخلفة ومتأخرة من المجموعات السكانية".

وقالت حركة "فتح" الفلسطينية، إن الشعب وقيادته ومعظم دول العالم، عبروا عن رفض "صفقة القرن"، لأنها تنفيذ حرفي لنظام "الأبرتايد" العنصري.

وصرح المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، تعقيبا على تصريحات مستشار ترامب، جاريد كوشنير، حول الصفقة، بقوله: "إنها عبارة عن خطة الضم والتوسع، وكلمة الدولة ما هي إلا خدعة لا تنطلي على طفل فلسطيني، ولا يمكن مناقشتها".

وأضاف القواسمي أن "ما قدمه ترامب هو صناعة صهيونية إسرائيلية يمينية متطرفة، وهي ليست خطة سلام مطلقا، وإنما خطة استسلام، لا يمكن لطفل فلسطيني ولا عربي ولا حر أن يقبل مناقشتها"، مؤكدا أن الخطة الفلسطينية تتمثل بحل الدولتين على أساس حدود عام 67، والالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها.

إلى ذلك أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الثلاثاء، أن فلسطين لم تتصل بالولايات المتحدة، منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب "صفقة القرن" بشأن التسوية بالشرق الأوسط، لكن إدارة الرئيس الأمريكي حاولت الاتصال بالقيادة الفلسطينية قبل أيام قليلة من إعلان الصفقة.

وقال السفير، في مؤتمر صحفي عقده في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": "حاولت الإدارة الأمريكية الاتصال بنا قبل يومين (من إعلان "صفقة القرن")، رفضنا. في 26 يناير/ كانون الثاني، اتصلوا بل وحتى أكثر من ذلك- أرسل ترامب رسالة مع ممثله، الذي وصل إلى فلسطين، لكن (رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود) عباس رفض قبوله قبل الإعلان عن الصفقة".

وأكد السفير: "بعد ذلك، لم يشارك أحد في الاتصالات مع الأمريكيين".

ميدانياً أصيب شابان فلسطينيان الثلاثاء، برصاص قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها مخيم عقبة جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات العدو اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة شابين اثنين بجروح.

وفي سياق منفصل توغلت آليات العدو الصهيوني قرب السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن 5 جرافات من نوع D9، توغلوا في ساعات الصباح شرقي بلدة خزاعة، لمسافة تقدر بحوالي 70 مترًا؛ وانهم قاموا بعمليات التجريف الواسعة للمناطق الزراعية.

وفي السياق، فتحت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه عدد من المزارعين، قرب السياج الأمني، شرقي جباليا؛ ما أجبرهم على مغادرة المكان، خشية على حياتهم؛ دون إصابات.

كما شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل الفلسطينيين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 8 مواطنين فلسطينيين خلال حملة اعتقالات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مناطق مجهولة.