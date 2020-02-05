أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر وليس للدفاع عني و قمع الأصوات".

وقال الصدر، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي، شكراً لك".

وأضاف، "إخوتي "القبعات الزرق" كما وإن واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار،وحينئذ ينتهي دوركم".

وكانت مصادر أمنية قالت إن أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للصدر، قد اشتبكوا مع المتظاهرين في محافظتي بابل والنجف بالإضافة إلى ساحة التحرير في بغداد، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

ووجه الصدر، يوم الأحد الماضي، أصحاب القبعات الزرق بالتعاون مع القوات الأمنية لفتح الطرق المغلقة من قبل المتظاهرين، وتشكيل لجان لمنع غلق المدارس بالقوة، وسط استمرار التظاهرات الغاضبة الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي.

وكان وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري، وجه الاثنين، بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجرى مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً بوزيرة التربية سها العلي بك لمناقشة أهم المواضيع التي تتعلق بالعملية التعليمية في البلاد".

وأضاف البيان أنه "تم بحث تداعيات غلق المدارس والمؤسسات التربوية وتعطيل الدوام فيها"، مبيناً أن الياسري "وجه بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس أمام الطلبة".

وأكد الياسري بحسب البيان أن "وزارة الداخلية ستأخذ على عاتقها تأمين الحماية اللازمة للمدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية"، لافتاً إلى أنه "أوعز بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب وللملاكات التدريسية".