*قيادي في الحرية والتغيير: الكيان الصهيوني يسعى لتكوين "دولة ثالثة" في غرب السودان

علق وزير الثقافة والإعلام السوداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، مساء الإثنين، على اللقاء الذي جمع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا.

وقال صالح، في تصريحات صحفية، إنه لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان، بنتنياهو في عنتبي بأوغندا.

وأضاف صالح، “تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أعلن أن الأخير التقى، مساء الاثنين في أوغندا، رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه: “لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين”.

في السياق أدانت القوى الفلسطينية، لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، في أوغندا.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي: إن هذه اللقاءات التطبيعية تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه بحق شعبنا الفلسطيني وانتهاك حرمة مقدسات الأمة العربية والإسلامية، ويشجع الاحتلال والإدارة الأمريكية على استمرار التنكر لحقوق شعبنا المشروعة.

وشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، ويمارس عدوانه على حقوق أمتنا التاريخية، لذا يجب وقف مسلسل التطبيع الذي لا يخدم إلا الاحتلال وأطماعه التوسعية، وهو بالضرورة ضد مصالح شعوبنا العربية وأمنها القومي حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

بدورها أدانت حركة الجهاد الاسلامي بشدة لقاء البرهان، رئيسَ وزراء العدو الصهيوني المجرم.

ودعت الشعب السوداني وقواه الحية وثواره الأحرار لرفض وإدانة هذا اللقاء، والوقوف في وجه أي محاولة لاختراق الموقف السوداني الأصيل.

كما أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللقاءَ، ودعت الشعب السوداني الشقيق وحركته الوطنية لإدانة هذا اللقاء، والتصدي لأي خطوات تطبيعية تترتب عليه.

بدوره، عدّ صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اللقاء "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وخروجاً صارخاً عن مبادرة التسوية العربية في وقت تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" نتنياهو تصفية القضية الفلسطينية وضم القدس بالمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وضم أراضي دولة فلسطين المحتلة كما حدث في ضم الجولان العربي السوري المحتل".

وأكد أن القضية الفلسطينية عربية بامتياز، ولا يمكن لأحد أن يقايض مصالحه على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

إلى ذلك قال مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى إن الاجتماع الذي عُقد، مساء الاثنين، بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا، نظمته دولة الإمارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، التي نقلت الخبر عن وكالة "أسوشيتد برس"، إن تدبير الإمارات للقاء جاء بدعوى المساعدة في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، التي يعود تاريخها إلى التسعينيات، عندما استضافت السودان لفترة وجيزة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن وغيره من المطلوبين.

من جانبه استنكر ساطع حاج، القيادي في الحزب الناصري، وقوى الحرية والتغيير السودانية، لقاء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار حاج في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن ذلك اللقاء جاء منفردا، ومن دون التشاور مع بقية أطراف نظام الحكم الجديد في مرحلة ما بعد الثورة.

وأشار القيادي في الحرية والتغيير إلى أن ما أقدم عليه البرهان يعد خروجا على هذا النظام، خاصة وانه يتعلق بأمر تترتب عليه أشياء في غاية الخطورة على مستقبل السياسة السودانية والمنطقة .

وتابع حاج، قائلا:"" إسرائيل" ستظل في نظرنا هي اللاعب الأمريكي لصالح المشروع الإمبريالي، لتفتيت المنطقة العربية ونهب ثرواتها لصالح هذا المشروع".

واستمر بقوله: "في السودان لنا تجارب كثيرة مع" إسرائيل"، وذلك عندما تم فصل السودان إلى دولتين في العام 2011 كانت" إسرائيل" وراء هذا المشروع، وهي تسعى الآن لتكوين دولة ثالثة في غرب السودان" .

وأكد ساطع الحاج أن مجلس الوزراء أصدر بيانا واضحا قال فيه إن هذا اللقاء تم من وراء ظهره ودون علمه، وهو الآن مجتمع مرة أخرى وسيعقبه اجتماع آخر بين مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير.

كما نقلت صحيفة سودانية عن مصادر وصفتها بالموثوقة، تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وقالت "الانتباهة" إن اللقاء استمر لمدة ساعتين وتناول البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة من ضمنها مرور طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية.