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رقم الخبر: 275255 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 18:43 الاقسام: عربيات  
الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ"داعش"

الأمن المغربي يفكك خلية موالية لـ"داعش"

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفكيك خلية إرهابية في مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب، واعتقال عناصرها.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ستة عناصر يتبنون الفكر المتطرف تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 سنة، ينشطون بين الدار البيضاء و(مدينتي) المحمدية وأزيلال".

وتابعت: "الأبحاث الأولية تفيد بأن أفراد هذه الخلية موالون لتنظيم" داعش"، خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المغرب تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم.

وأضافت الداخلية المغربية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه تورطهم في هذه الخلية الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تندرج في إطار استمرار الجهود لرصد الشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المغرب.

وهذه هي أول خلية إرهابية تعلن السلطات المغربية عن تفكيكها العام الجاري، وبين الحين والآخر، تعلن الداخلية تفكيك خلايا إرهابية، حيث أعلنت العام الماضي عن تفكيك نحو 14 خلية كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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