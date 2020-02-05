عاد أكثر من عشرين الف من المرتزقة اليمنيين المنتشرين على الحدود السعودية مؤخرا إلى مدينة تعز بعد ان وجودوا ان هذه الحرب ليست حربهم .

وأفادت قناة الجزيرة إن عدد المرتزقة الذين عادوا من الحدود السعودية يقدر بأكثر من 23 ألف مرتزق من أصل 40 ألفا من مدينة تعز وحدها.

وأفاد عدد من المرتزقة للجزيرة نت بأنهم كانوا يتعرضون للإهانة المتواصلة من قبل قيادات القوات السعودية، وظلوا لأشهر طويلة دون مرتبات أو مستحقات أو حتى أي تدريبات عسكرية، وأنهم كانوا يشعرون بأنهم وسط معارك لا تعنيهم.

وأكد بعض المرتزقة أنهم وجدوا أنفسهم في معارك وهمية، وقال إنه تم الزج بهم للقتال فيها دون أي اكتراث دفاعا عن بلد غير بلادهم.

إلى ذلك استشهدت، الاثنين، طفلة وأصيبت امرأة بجروح بليغة إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر محلي في الحديدة باستشهاد طفلة وإصابة امرأة بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان شرق مديرية حيس.