شمخاني يشرح أبعاد المخطط الصهيو اميركي في المنطقة شرح أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، ابعاد ومراحل المخطط الصهيو أمريكي في المنطقة مؤكدا في الوقت نفسه بان المقاومة حية بعزم وإرادة الشباب الثوريين.