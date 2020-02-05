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|رقم الخبر: 275251
|تاريخ النشر: شباط 04, 2020
|الوقت: 18:00
|الاقسام: محليات
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شمخاني يشرح أبعاد المخطط الصهيو اميركي في المنطقة
شرح أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، علي شمخاني، ابعاد ومراحل المخطط الصهيو أمريكي في المنطقة مؤكدا في الوقت نفسه بان المقاومة حية بعزم وإرادة الشباب الثوريين.
واعتبر علي شمخاني في تغريدة على حسابه في تويتر، تشكيل زمرة داعش الارهابية لاثارة الإسلاموفوبيا واستهداف جيوش الدول الاسلامية وإثارة التخويف من ايران وفرض الحظر لاضعاف المقاومة وشن الحرب المعرفية لتفتيت الدول الداعمة للمقاومة اجتماعياً واغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني بانها كانت من مراحل وأبعاد هذا المخطط في سياق تمهيدي للاعلان عن المشروع الاميركي المسمى بـ"صفقة القرن".
وأكد شمخاني في وقت نفسه ان المقاومة حية بعزم وإرادة الشباب الثوريين.
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