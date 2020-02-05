نددت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، بمشروع "صفقة القرن" ودعت البرلمانات الاسلامية والعالم الى دعم مشروع إجراء إستفتاء شامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت لجنة الأمن القومي البرلمانية، في بيان لها الاثنين، مشروع "صفقة القرن" الذي أعلن عنه الرئيس الاميركي العنصري والمناهض للاسلام دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي ووصفته بمثابة إعلان حرب على المقدسات الاسلامية وقبلة المسلمين الاولى.

واعتبرته خطوة أحادية الجانب وتنتهك القوانين الدولية.

وأكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر المقاومة السبيل الحقيقي الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني المصطنع قاتل الاطفال، وتؤكد في ذات الوقت ان الحل الأفضل لأزمة الاراضي المحتلة يتمثل بتنفيذ المشروع الديمقراطي الذي اقترحته الجمهورية الاسلامية الايرانية باجراء استفتاء على أرض فلسطين التاريخية بمشاركة شعبها الاصيل سواءً المسلمين والمسيحيين واليهود وهذا المشروع تم تسجيله في الامم المتحدة أيضاً.

وشددت ان الأمة الاسلامية والشعب الايراني سيرد بمواصلة الكفاح وتعزيز محور المقاومة وسيحرر الاراضي المحتلة والقدس الشريف في مواجهة الدعم الاميركي الشامل للكيان الصهيوني والخيانة المشينة للبيت الابيض في إنتهاك الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني البطل والمضطهد والذي جاهد اكثر من سبعة عقود لنيل حقوقه الشرعية.

ولفتت الى انه خلافا لإدعاءات الحكومة الاميركية فإن مشروع صفقة القرن لن يحقق السلام بل سيصعد من وتيرة الاضطرابات في المنطقة.