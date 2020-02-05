جاء ذلك خلال إتصال هاتفي بين ظريف وقريشي، مساء الاثنين، بحثا خلاله أحدث تطورات العالم الاسلامي.

ورفض الجانبان ما يسمى بـ "صفقة القرن" وأكدا ضرورة وحدة وتضامن العالم الاسلامي لدعم القضية الفلسطينية.

كما بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف في إتصال هاتفي مع نظيره الصيني "وانغ يي" مساء الإثنين، آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا في الصين ومواضيع أخرى ذات الإهتمام المشترك.

وأعرب ظريف عن إشادته بالحكومة الصينية لنهوضها بالمسؤولية وجهودها الحثيثة في سياق السيطرة على الأزمة والحد من تفشي هذا الوباء؛ مؤكدا معارضته لتسييس مواضيع من هذا القبيل.

كما أعرب ظريف عن إشادته بتعاون الحكومة الصينية في ترحيل المواطنين الإيرانيين من مدينة ووهان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدعم الذي أبدته في هذا الصدد.

وكتب محمد جواد ظريف في صفحته على تويتر باللغة الصينية، أمس الثلاثاء: الإيرانيون يقولون، (بني الانسان بعضهم من بعض، في أصلهم خلقوا من جوهر واحد إن أصاب الدهر أحد الأعضاء بألم، تأثر له باقي الأعضاء) كما ذكر مقولة صينية بهذا المعنى، مؤكدا على أن إيران تقف إلى جانب الصين دائما في كل مكان وزمان.

وأضاف ظريف في تغريدة أخرى: لقد أجريت محادثة هاتفية مع صديقي العزيز، وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، في هذه المحادثة، أثنيت على الجهود الناجحة التي بذلتها الصين في مكافحة فيروس كورونا، الصين لم توقف فقط انتشار الفيروس في الصين، بل منعت إنتشاره على المستوى الدولي.

وأضاف ظريف: نحن ندين سلوك أمريكا في إستغلال الظروف الصعبة للآخرين ونعتقد أنه على عكس النهج الأمريكي في انتشار فيروس H 1 N1 في عام 2009 فإنه بات واضحا ان مواجهة الصين، أكثر مسؤولية ونجاحا.