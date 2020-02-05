* (صفقة القرن) من أخطاء اميركا الاستراتيجية وستبوء بالفشل قطعاً * لاريجاني ينتقد ضعف أداء الاتحاد الاوروبي تجاه اميركا ويؤكد إستعداد ايران لحل المشاكل الاقليمية * بوريل: الاتحاد الاوروبي يعارض بناء المستوطنات على أراضي محتلة و(صفقة القرن) لا تتماشى مع المعايير الدولية

قال الرئيس روحاني: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تزال على إستعداد للتعاون مع الاتحاد الاوروبي لتسوية القضايا وعندما يقوم الطرف الآخر بتنفيذ كامل إلتزاماته، فان ايران ستعود الى تعهداتها أيضاً.

جاء ذلك خلال لقاء مساء الاثنين بين الرئيس روحاني مع المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" والوفد المرافق له.

ونوه رئيس الجمهورية بالتزام ايران التام بتعهداتها المنصوص عليها في الإتفاق النووي؛ منتقدا عدم تنفيذ هذه التعهدات من قبل الطرف الآخر.

وأضاف: إن ايران تولي أهمية الى توسيع التعاون والعلاقات مع الدول الاوروبية التي تجمعها معها شراكة قديمة؛ متطلعا الى تطوير الأواصر الثنائية في عهد بوريل بوصفه المنسق الاعلى الجديد للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

وتطرق الرئيس الايراني الى مسار الجهود والاجراءات المتخذة على مدى 12 عاما والتي أفضت الى توقيع الإتفاق النووي؛ مصرحا: للأسف ان إنسحاب امريكا الأحادي من هذا الإتفاق أثار مشاكل وعقبات كثيرة على صعيد تنفيذ التعهدات من جانب الأطراف الأخرى.

وحول خطوات طهران في سياق خفض إلتزاماتها النووية، أكد روحاني ان هذا الإجراء يأتي في إطار الإتفاق النووي وبهدف الحفاظ على هذا الإتفاق.

وأردف القول: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لاتزال مستعدة للتعاون مع الاتحاد الاوروبي لحل القضايا وعندما يقرر الطرف الآخر تنفيذ كامل إلتزاماته، فإن ايران ستعود الى تعهداتها ايضا.

وفي جانب آخر من تصريحاته للمسؤول الاوروبي، ندد رئيس الجمهورية بالسياسات الامريكية قبال دول المنطقة، قائلا: لقد ارتكب هؤلاء لغاية اليوم أخطاء ستراتيجية كثيرة، بما في ذلك اجراؤهم الأخير الذي تم بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني والمسمى بـ "صفقة القرن"، مردفا: ان هذه الخطوة جاءت على غرار تلك الأخطاء الستراتيجية وستبوء بالفشل قطعا.

كما حذر من الظروف الراهنة في المنطقة؛ مبينا ان خطر الارهاب لم يتم اقتلاعه من الدول الاقليمية تماما؛ وأضاف: لقد أقدمت امريكا على جريمة إغتيال الفريق الشهيد سليماني الذي قاد مسيرة الكفاح ضد الارهاب داخل المنطقة؛ الأمر الذي أدى بشكل كبير الى دعم الارهابيين في المنطقة.

ونوه بان الجهود والتعاون المشترك بين ايران والاتحاد الاوروبي يصب في تسوية العديد من القضايا والمشاكل الاقليمية والدولية؛ مصرحا: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تزال ملتزمة بعملية مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ومضيفاً: ان هذه العملية لاتزال قائمة اليوم ومن شأنها ان تستمر طالما لم تواجه ظروفا جديدة.

الى ذلك، نوّه بوريل بدور ايران المحوري في القضايا الاقليمية وتعزيز السلام والأمن على صعيد المنطقة؛ مؤكدا ان توسيع التعاون مع طهران في هذا السياق لطالما حظي بأهمية الاتحاد الاوروبي.

ودعا المنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خلال اللقاء مع الرئيس روحاني، الى بذل الجهود المشتركة في سياق إزالة العقبات من مسار تنفيذ الإتفاق النووي؛ معربا عن أسفه لعجز الأطراف الاوروبيين عن تنفيذ إلتزاماتهم حيال هذا الإتفاق.

وتابع: ان الدول الاوروبية تسعى للحفاظ على الإتفاق النووي وحل القضايا العالقة في هذا السياق.

وقال بوريل: إنني بصفتي المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، ساكرّس جلّ طاقاتي من أجل بناء تعاون قويم للحفاظ على الإتفاق النووي.

وخلال استقباله في طهران، مساء الاثنين، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، إنتقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني نكث اميركا للعهد وضعف أداء الاتحاد الاوروبي تجاه اميركا، معلنا إستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمساعدة بحل المشاكل الاقليمية.

من جانبه عزى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بحادث إغتيال قائد فيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الفريق الشهيد قاسم سليماني، معلنا إستعداد الاتحاد الاوروبي للتعاون في حل القضايا الثنائية والاقليمية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك أهمها القضايا الاقليمية ومكافحة الارهاب والمخدرات.

وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي قد وصل الى طهران الاثنين في أول زيارة له الى ايران في منصبه الجديد حيث أجرى جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف للبحث بشأن الإتفاق النووي والعلاقات الثنائية بين ايران والاتحاد الاوروبي وأحدث التطورات الاقليمية والدولية.

ويوم أمس الثلاثاء، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل: إن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا.

وأضاف بوريل في بيان: أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة (إسرائيل) على الأراضي المحتلة منذ 1967، مشددا على أنه ينبغي البت في قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وأعلن كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي رفضه أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المتعلقة باحتفاظ (إسرائيل) بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك "المعايير المتفق عليها دوليا".

وأعاد بوريل تأكيد موقف حكومات الاتحاد الأوروبي المعارض لبناء مستوطنات على أراض إحتلتها (إسرائيل) في العام 1967، من ضمنها الضفة الغربية، والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

وقال بوريل: إن الخطوات نحو الضم إذا تم تنفيذ الخطة، لن تمر من دون تحديات.