حتى لا نبخس زيارة منسق السياسة الخارجية الاوروبية جوزيب بوريل الى ايران حقها، من المنصف القول انها تحمل إشارات ايجابية، وان لم تصل الى حد البناء عليها لمرحلة قادمة بعد ما شهدته الفترة التي أعقبت تنصّل الولايات المتحدة من إلتزاماتها في الإتفاق النووي.

اتت زيارة بوريل الى طهران بعد تطورات ليست بالعادية في الملف. فايران كانت أعلنت انتهاء الخطوات التي إتخذتها لخفض التزاماتها في الإتفاق النووي. والدول الاوروبية الثلاث الكبرى (المانيا فرنسا بريطانيا) أعلنت تفعيل ما يعرف بآلية فض النزاع الخاصة بالإتفاق والتي تمهد لإحالة الملف الى مجلس الأمن الدولي. لترد ايران محذرة من خيار إنهيار الإتفاق النووي نهائيا في حال ذهبت الدول الاوروبية الثلاث في هذا الاتجاه. كل ذلك ترافق مع تهديد اميركي للاوروبيين بفرض عقوبات عليهم في حال الإستمرار في الإتفاق النووي.

على ضوء هذه المستجدات جاءت زيارة بوريل، الذي من الواضح انه لم يصل الى طهران لطرح مطالب واسئلة على الايرانيين. بل أتى ليسمع مطالب ايران مقابل العودة الى ما قبل الثامن من ايار مايو (تاريخ تنصل دونالد ترامب من الإتفاق). فبالنسبة للايرانيين لا قديم يعاد ولا جديد يذكر بالنسبة لموقفهم من مستجدات الملف النووي. فإلغاء إجراءات الحظر الاميركية وتعويض طهران عن الخسائر الناتجة عن هذه الاجراءات هي الخطوة الاولى التي يجب ان تتخذها واشنطن لتعود ايران في المقابل عن إجراءات خفض الالتزام بالإتفاق النووي. وعليه فان بوريل لم يسمع موقفا مغايرا لما سبق.

اما بالنسبة للطرف الاوروبي، فإن الايرانيين لا يرغبون بأي قديم يعاد، بل بسماع جديد يذكر بالنسبة لموقف الدول الاوروبية التي ما زالت رهينة للضغوطات الاميركية ولم تقدم أي خطوة أو إجراء جدي وفعلي وملموس لطمأنة طهران بالنسبة للإتفاق النووي. وهو ما سمعه بوريل حتى قبل وصوله الى طهران، حيث إعتبرت الخارجية الايرانية ان موقف الاوروبيين وعدم تقديمهم ما يطمئن يدل على عجزهم أمام الاميركي. وعليه فان ما يبنى عليه في المرحلة المقبلة هو ما يستطيع الاوروبيون تقديمه، وما يجب ان يكون مختلفا عن السابق. والخطوة الاولى يمكن ان تكون تفعيل آلية اينستكس والتي ستمهد فعليا لعملية إعادة الثقة بالطرف الاوروبي. وهو ما يحتاجه الاوروبيون الذين باتوا يدركون جيدا ان تعاطيهم مع قضايا أخرى ودول أخرى في المنطقة لا يمكن تطبيقه مع ايران، وان المطلوب في الحالة الايرانية خطوات جدية بعيدا عن الابتزاز والترهيب والترغيب. خاصة وان ايران ما زالت تؤكد إستعدادها للعودة عن خفض إلتزامها في حال وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم.

لكن الأمر لا يتوقف على إثبات النية الحسنة لدى الاوروبيين. فهذه النية الحسنة وان وجدت أمامها عقبة تتمثل بالضغوط الاميركية والتهديد بفرض عقوبات على الدول الاوروبية المعنية بالإتفاق النووي. وهنا تجدر الاشارة الى وجود رغبة اوروبية بالإبتعاد عن الموقف الاميركي حيال الإتفاق النووي خصوصا، لكن المصالح الاقتصادية والضغوط الهائلة التي يتعرض لها هؤلاء تضعهم في موقف حرج، بحيث يعلمون من جهة ان ايران إلتزمت بكامل تعهداتها في الإتفاق وبشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطبقا لبرنامج المراقبة الذي وضعته للإشراف على تنفيذ الإتفاق النووي (وهو يعتبر من أكثر برامج المراقبة صرامة لدى الوكالة). كما يعلمون من جهة ثانية ان تماهيهم الكامل مع واشنطن لن يؤمن لهم مكاسب اكثر من تفادي العقوبات الاميركية.

وبناء عليه يجب على الاوروبيين إدراك حقيقة انهم باتوا بين مطرقة إثبات مصداقيتهم فعلا وليس كلاما وبيانات، وبين سندان العقوبات الاميركية والإملاءات التي تفرضها واشنطن عليهم. فأيهما سيكون الخيار النهائي؟ هذا الأمر يقرره الاوروبيون وحدهم.