في دليل جديد على مقتل مسؤول رفيع في الـ CIA خلال إسقاط طائرة امريكية في افغانستان، كشفت مصادر أفغانية عن مقتل المدعو مايكل داندريا رئيس العمليات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الخاصة بالشؤون الإيرانية خلال تحطم الطائرة الامريكية من طراز "E-11A " في ولاية غزني الافغانية.

المصادر أشارت لوكالة "تسنيم" الإيرانية إلى ان داندريا الملقب باسم "آية الله مايك"، كان أحد المخططين لعملية اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، مضيفة: إن "هذه الطائرة كانت تحمل على متنها ما لا يقل عن 18 من المسؤولين العسكريين الامريكيين، وكان رجل أمن أعلى درجة من داندريا من بين ركاب هذه الطائرة، وهو في عداد القتلى.

وتابعت المصادر: إن "طائرة "E-11A" وبسبب الخلل الفني كانت تحلق على ارتفاع منخفض، أقل من المعتاد، حيث تم استهدافها واسقاطها بصاروخ "استرلا 1 " من قبل قوات طالبان".

وأضافت: أنه "تم إسقاط هذه الطائرة في الساعة الواحدة وعشر دقائق حسب التوقيت المحلي في يوم الاثنين 27 كانون الثاني/يناير في منطقة (ولسواني ده يك) الخاضعة لسيطرة "طالبان"".