حصل منتخب الكاراتيه النسوي الايراني على ذهبيتين و5 برونزيات في بطولة ترکیا الدولية للتايكواندو.

وفي هذه الدورة من بطولة ترکیا الدولية للتايكواندو حصلت کل من «غزل سلطاني» على الميدالية الذهبية في وزن تحت 49 كغم و«ناهید کیاني» ذهبية الوزن تحت 53 کغم.

وفي هذا السياق احرزت كل من اللاعبات «تینا مدانلو» برونزية الوزن تحت 57 كغم و«طیبه پارسا» برونزية الوزن تحت 62 كغم و «یلدا ولي نژاد» برونزية الوزن تحت67 كغم و«زینب اسماعیلي» برونزية الوزن تحت 73 كغم و«اکرم خدابنده» برونزية الوزن فوق 73 كغم.

ويشرف على هذا المنتخب السيدة مهرو كمراني كمدربة وتساعدها كل من فاطمة صفربور وريحانة فولادي.

ومن الجدير بالذكر ان البطولة الجارية في تركيا ((G1 تحتسب فيها نقاط المراكز من الاول الى الثالث.