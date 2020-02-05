احرزت الدراجة الايرانية (فرانك برتو آذر) الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لسباق الدراجات الهوائية 2020 في تایلند.

وتمكنت المتسابقة الايرانية (فرانك برتو آذر) من الفوز بالمركز الثالث في سباق الدرجات الجبلية في مجال (Cross-country) لتنال الميدالية البرونزية.

وتقام بطولة آسيا للدراجات الهوائية 2020 في مدينة شیانغ یانغ بتایلند خلال الفترة من 1 الى 5 شباط /فبراير الحالي .