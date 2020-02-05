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رقم الخبر: 275242 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 18:20 الاقسام: رياضة  
متسابقة ايرانية تتقلد برونزية بطولة آسيا للدراجات الهوائية

متسابقة ايرانية تتقلد برونزية بطولة آسيا للدراجات الهوائية

احرزت الدراجة الايرانية (فرانك برتو آذر) الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لسباق الدراجات الهوائية 2020 في تایلند.

وتمكنت المتسابقة الايرانية (فرانك برتو آذر) من الفوز بالمركز الثالث في سباق الدرجات الجبلية في مجال (Cross-country) لتنال الميدالية البرونزية.

وتقام بطولة آسيا للدراجات الهوائية 2020 في مدينة شیانغ یانغ بتایلند خلال الفترة من 1 الى 5 شباط /فبراير الحالي .

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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