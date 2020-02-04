وباتت جابر تحتل المركز 45 عالميا، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها، بعد أن شغلت المركز 51 عالميا يوم 9 أيلول /سبتمبر 2019.

جاء ذلك بفضل الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة أستراليا المفتوحة، بإدراكها الدور ربع النهائي، كأول عربية وأفريقية تحقق ذلك، كما احتلت جابر المركز 116 في الزوجي، وهو الأفضل لها أيضا.