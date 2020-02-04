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|رقم الخبر: 275240
|تاريخ النشر: شباط 04, 2020
|الوقت: 14:20
|الاقسام: رياضة
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التونسية أنس جابر تصل لأفضل ترتيب عالمي في مسيرتها
قفزت بطلة التنس التونسية أنس جابر 33 مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي صدر مؤخراً.
وباتت جابر تحتل المركز 45 عالميا، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها، بعد أن شغلت المركز 51 عالميا يوم 9 أيلول /سبتمبر 2019.
جاء ذلك بفضل الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة أستراليا المفتوحة، بإدراكها الدور ربع النهائي، كأول عربية وأفريقية تحقق ذلك، كما احتلت جابر المركز 116 في الزوجي، وهو الأفضل لها أيضا.
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