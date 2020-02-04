  • الثلاثاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الثلاثاء , فبراير 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275240 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 14:20 الاقسام: رياضة  
التونسية أنس جابر تصل لأفضل ترتيب عالمي في مسيرتها

التونسية أنس جابر تصل لأفضل ترتيب عالمي في مسيرتها

قفزت بطلة التنس التونسية أنس جابر 33 مركزا في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي صدر مؤخراً.

وباتت جابر تحتل المركز 45 عالميا، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها، بعد أن شغلت المركز 51 عالميا يوم 9 أيلول /سبتمبر 2019.

جاء ذلك بفضل الإنجاز التاريخي الذي حققته في بطولة أستراليا المفتوحة، بإدراكها الدور ربع النهائي، كأول عربية وأفريقية تحقق ذلك، كما احتلت جابر المركز 116 في الزوجي، وهو الأفضل لها أيضا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 21/4435 sec