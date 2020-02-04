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رقم الخبر: 275239
تاريخ النشر: شباط 04, 2020
الوقت: 14:17
الاقسام: منوعات
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غزة
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غزة
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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