  • الأربعاء ١٠ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الأربعاء , فبراير 05, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275238 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 18:20 الاقسام: منوعات  
قضى 43 عاما ظلما في السجن وكاد أن يفقد 2.5 مليون دولار

قضى 43 عاما ظلما في السجن وكاد أن يفقد 2.5 مليون دولار

قضى أحد المواطنين الأمريكيين من سكان ولاية فلوريدا 43 عاما في السجن، وبعدها تمت تبرئته، لكنه لم يتلق تعويضا عن سنوات عمره الضائعة.

وأفاد موقع (The Black Detour) الإلكتروني بأن كليفورد ويليامز وابن أخيه ناتن مايرز، اتهما بقتل امرأة في مدينة جاكسونفيل، ومحاولة قتل جارتها في الغرفة عام 1976.

وبعد أن مكث الرجلان في السجن 43 عاما، اكتشفت السلطات في عام 2019 براءتهما، وأقرت بذلك وأطلق سراحهما.

المفارقة أن قانون ولاية فلوريدا، ينص على حصول الأشخاص الذين أدينوا ظلما عند وجود أدلة على تعويض قدره 50 ألف دولار عن كل عام سجن، لكن التعويض لا يسري على أولئك الذين توجد في سجلاتهم سوابق إدانة.

مايرز، وفق القانون يستحق التعويض لسجله الجنائي النظيف، فيما وليامز كان قد أدين مرتين في أوقات سابقة قبل الحادثة الأخيرة.

إلا ان تطورا في هذه المسألة حصل منتصف يناير المنصرم، حيث اعتذر رئيس اللجنة الفرعية للمحكمة المدنية للرجل نيابة عن ولاية فلوريدا، ووافقت اللجنة بالإجماع على تعويضه.

وسيمضي الآن وليامز إلى تالاهاسي، عاصمة الولاية لاستلام تعويض يصل إلى 2.5 مليون دولار.

 

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0858 sec