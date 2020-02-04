قالت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية، إن إحدى المدعوات في حفل الزفاف نشرت الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن ابنة عمها تفرض على الأشخاص رسوم دخول بقيمة 50 دولار للحضور.

وشرحت المدعوة أن العروس هي من ابتكرت فكرة الرسوم للدخول إلى الحفل في دعوة الزفاف، وقامت بتخصيص حساب على إحدى الخدمات البنكية كي يتمكن الضيوف من إرسال المال إليها قبل الزفاف وتدون أسماء الأشخاص الذين قاموا بالدفع ومن ثم ترسل إليهم الدعوة كي يتمكنوا من الدخول إلى حفل الزفاف، وخصصت هذه الطريقة بدلًا من أن يقفوا في طابور أمام مكان الحفل لدفع المال وتسجيل الدخول، فكل ما على المدعوة هو إظهار بطاقة الحضور لشخص مختص أمام القاعة.

وأضافت المدعوة أنه كونها طالبة فهي لا تستطيع تحمل مثل هذا البند من النفقات، وهو ما يمكن أن يمنعها من حضور هذا الزفاف، وتابعت: (بمجرد أن قرأت هذا، صدمت، لكنها (العروس) بررت موقفها بأنها تريد الحصول على المال الذي أنفقته في يوم عرسها).

واختتمت المدعوة (أخبرتها أنني لن أقدر على المجيء لأن طلب رسوم من المدعوين أمر شائن وأتمنى لها التوفيق في زفافها، رغم أن والداي عرضا الدفع مقابل دخولي، لكنني رفضت).