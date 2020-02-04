  • الثلاثاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الثلاثاء , فبراير 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275233 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 14:22 الاقسام: منوعات  
كردستان العراق يدخل موسوعة (غينيس) العالمية

كردستان العراق يدخل موسوعة (غينيس) العالمية

أعلنت منظمة (آفي) للصحة في كردستان العراق، أنها ستعرض في اليوم العالمي لمكافحة السرطان أطول شريط وردي، وبهذا سيدخل اسم الإقليم موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية.

وأكد مدير المنظمة متين عبد الرزاق، أن (منظمته ستنظم في اليوم العالمي لمكافحة السرطان ركضة ماراثونية للناجين من السرطان والعامة، تحت شعار (نركض معا لمكافحة السرطان)،وذلك في شهر مارس).

وأضاف عبد الرزاق، أنه (في نهاية الركضة الماراثونية سيبدأ عرض أطول شريط وردي طوله 7300 متر، وسيكون من الأرقام القياسية العالمية ليدخل اسم إقليم كردستان في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية).

وأشار إلى أن (الركضة ستنطلق في صباح الرابع من مارس المقبل، في شارع الملك محمود بالقرب من مدينة كويجة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، فيما سيتم عرض الشريط، عقب الانتهاء منها).

واعتمد الشريط الوردي، رمزا رسميا عالميا للتوعية لسرطان الثدي، حيث اشتق من الشريط الأحمر الذي يرمز للتوعية من مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز.

وأول من استخدمه، مؤسسة (سوزان كومين)، إذ وزعت أشرطة وردية على المشاركين في سباق في مدينة نيويورك، نظم للناجيات من سرطان الثدي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0620 sec