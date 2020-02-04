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رقم الخبر: 275232 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ركوب الدراجات الهوائية يطيل العمر

ركوب الدراجات الهوائية يطيل العمر

اكتشف علماء جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، أن ركوب الدراجات الهوائية بصورة دورية منتظمة في التنقل بين البيت والعمل يخفض جدا من الموت بسبب الأمراض.

وتفيد مجلة International Journal of Epidemiology، بأن الخبراء أجروا دراسة استمرت 15 سنة شملت نحو 80% من سكان نيوزيلندا القادرين على العمل.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن معدل الوفيات بين مستخدمي الدراجات الهوائية انخفض بنسبة 13% مقارنة بالأشخاص الذين يستخدمون وسائط النقل العام أو سياراتهم الشخصية للتنقل بين البيت والعمل.

ووفقا لكبير الباحثين كيرولاين شو من الجامعة، يمكن الوصول إلى هذه النتيجة بفضل النشاط البدني المعتدل. ويعتبر أن الذهاب للعمل والعودة إلى البيت سيرا على الأقدام، خير بديل للدراجة الهوائية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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