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رقم الخبر: 275231 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 14:21 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
نجاح صيني أولي تمهيدا لابتكار لقاح ضد «كورونا»

نجاح صيني أولي تمهيدا لابتكار لقاح ضد «كورونا»

أعلن السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هان هوي، أن العلماء الصينيين نجحوا في زراعة سلالات فيروس «كورونا» الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وقال السفير الصيني للصحفيين، إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.

وشدد على أن الصين قد «أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية».

وأكد أن بلاده شهدت في الآونة الأخيرة انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس، فيما ازداد عدد المرضى المتعافين منه.

كما أبدى استعداد الصين للتعاون مع روسيا من أجل التوصل في أسرع وقت إلى دواء ولقاح ضد «كورونا»، مضيفا «أن الصين وروسيا تتمتعان بمعرفة وخبرات واسعة في هذا المجال».

وأعرب عن تفاؤله الحذر بمكافحة الفيروس، وقال: «في القريب العاجل، ستحدث نقلة نوعية.. سنتعامل بسرعة مع الوضع الحالي، والنور يلوح في الأفق».

وحسب المعطيات الصينية الرسمية، بلغ عدد الوفيات في البلاد التي سببها فيروس «كورونا»، أكثر من 360 حالة، في حين تجاوز عدد الإصابات 17.2 ألف، فيما شملت جغرافيا انتشار المرض أكثر من 24 بلدا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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