صرح وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا «منصور غلامي»، ان استقطاب الطلاب الأجانب يعد من أولويات مراكز التعليم العالي في البلاد بوصفه أحد المؤشرات العلمية في تصنيف الجامعات.

وفي اجتماعه يوم الإثنين مع أعضاء الهيئة الرئاسية لجامعة كُلستان بمدينة كُركان (مركز محافظة كلستان-شمال) أضاف غلامي، ان خلال السنوات الأخيرة، تم التركيز على قبول عدد أكبر من الطلاب الأجانب بهدف تعزيز التبادل الثقافي والصداقة والتعاون مع دول المنطقة وبالتالي تحقيق مزيد من الإيرادات للجامعات.

وتابع، ان النهوض بمؤشرات الجذب الأكاديمي للجامعات الإيرانية بامكانه أن يعزز من دوافع الطلاب الأجانب الراغبين بمواصلة الدراسة في المراحل العليا في إيران.