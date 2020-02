تقول سارة هوجان، دكتوراه في الطب، أخصائية الأمراض الجلدية في مركز جامعة كاليفورنيا في سانتا مونيكا، «إن فيتامين سي مهم لبشرتك لأنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في التخلص من البقع الداكنة في البشرة، وتخفي الخطوط من البشرة، وبمرور الوقت، يمكن أن تتلف الجذور الحرة للجلد الذي لا يستخدم فيتامين سي، مما يؤدي إلى علامات الشيخوخة المبكرة، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذا فإن الحماية ضد التلف بالأشعة فوق البنفسجية بمضادات الأكسدة.

لذا، قبل أن تبدأ في البحث عن منتج فيتامين C لوجهك، ألق نظرة على نصائح الخبراء للحصول على أقصى استفادة من فيتامين C، ومنها:

-استخدام فيتامين C في الصباح: من المؤكد أنه لا يوجد قانون يمنع استخدام منتجات فيتامين C في المساء، ولكن قد تستفيد أكثر من استخدامها في الصباح، ولكن هذا عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أعلى مستوياتها، فتساهم في الحصول علی فوائده بشكل أسرع، لكن فيتامين C يصبح أقل فعالية عند التعرض للضوء، لذلك من المهم إعطاءه وقتا لامتصاصه في بشرتك قبل الخروج إلى الخارج.

-استخدم منتجات فيتامين C في النقطة الصحيحة في روتين العناية بالبشرة: يوضح التقرير، أنه يجب عليك وضع فيتامين سي علی المناطق التي تحتاج للتفتيح أو علی البشرة أجمعها، ولكن في البداية يجب أن تكون البشرة نظيفة خالية من أي شوائب أو أتربة.

- استخدام تركيز فيتامين C الصحيح لنوع بشرتك: إن المنتجات المختلفة قد تحتوي على مجموعة واسعة من تركيزات فيتامين C، فتتراوح بين أقل من 5 ٪ على طول الطريق حتى 30 ٪ ، وهذا العنصر يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة في تلك التركيزات، وأولئك الذين لديهم بشرة جافة أو حساسة ربما يريدون التمسك بتركيزات أقل ، حوالي 5 ٪ ، والتي تكون أقل عرضة للتهيج. ولكن أولئك الذين لديهم بشرة دهنية يمكنهم معالجة تركيزات أعلى، ومع ذلك تبدأ التأثيرات في الهضبة بعد 20٪ ، لذلك ليست هناك حاجة عادة إلى الارتفاع أكثر من ذلك.

-لا تستخدم فيتامين C مع المكونات الأخرى: عادة ما يكون فيتامين C آمنا جدا ، ولكن إذا كان لديك بشرة حساسة، فقد يتسبب في تعرضك للدغ القليل وخاصة إذا كنت تستخدمه في نفس الجزء من روتينك مثل تقشير البشرة أو الأحماض، فإن العنصر الوحيد الذي يجب تجنبه عند استخدام فيتامين سي هو البنزويل بيروكسايد ، الذي يمكن أن يؤكسد فيتامين سي وبالتالي يجعله أقل فعالية.