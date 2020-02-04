أحرز مايك هوفمان، هدف التقدم في منتصف الفترة الثالثة، وسجل مارك بيسيك 3 أهداف ليعوض فلوريدا بانثرز تأخره بهدفين ويفوز (5-3) على تورونتو مابل ليفز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

كان هدف هوفمان التسعة عشر هذا الموسم هو الثالث في 4 أهداف متتالية سجلها بانثرز في الفترة الثالثة.

وأحرز بيسيك، هدفه الثالث في المباراة والسابع هذا الموسم في المرمى الخالي بعد مرور 19 دقيقة، و12 ثانية من الفترة الثالثة، كما سجَّل جوناثان أوبيردو لصالح بانثرز الذي فاز بـ 7 من مبارياته الثماني الأخيرة.

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس ستارز (5-3) على نيويورك رينجرز، كما تغلب فيلادلفيا فلايرز (3-0) على ديترويت رد وينجز.